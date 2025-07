Morto Samuele Privitera il ciclista di 19 anni caduto al Giro della Valle D’Aosta

Torino, 16 luglio 2025 - Non ce l'ha fatta Samuele Privitera, il giovane corridore caduto ieri nel corso della prima tappa del Giro della Valle d'Aosta, nel territorio comunale di Pontey. Subito soccorso dal personale sanitario al seguito della corsa e trasportato in ospedale ad Aosta dove è stato ricoverato in prognosi riservata, è morto nella tarda serata di ieri. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire ed è al vaglio delle autorità di pubblica sicurezza. Tour de France 2025, tappa 11: vince Abrahamsen. Pogacar cade. La classifica La Società Ciclistica Valdostana in una nota esprime dolore per la prematura scomparsa del giovane e fa sapere che, in ragione di quanto accaduto, il comitato organizzatore ha deciso di cancellare la seconda tappa in programma oggi, a Passy. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Morto Samuele Privitera, il ciclista di 19 anni caduto al Giro della Valle D’Aosta

In questa notizia si parla di: aosta - morto - samuele - privitera

Maltempo a Bardonecchia: esonda il Rio Frejus. Frane in Valle d’Aosta: un morto a Cogne - Lento ritorno a normalità , si lavora per ripulire da detriti - Sono stati riaperti gli svincoli autostradali della A32 che ieri erano stati chiusi per allagamenti ed è tornata normale anche la circolazione ferroviaria per quanto riguarda i treni regionali.

Aliante precipita in Valle d'Aosta, morto il pilota - Roma, 5 luglio – Drammatico incidente in Valle d'Aosta. Un aliante è precipitato nella zona di Vetan, sopra a Saint-Nicolas.

Precipita aliante in Valle d’Aosta: morto il pilota - È morto il pilota di un aliante caduto nella zona di Vetan, sopra a Saint-Nicolas, in Valle d’Aosta. Sul posto stanno operando le guide del Soccorso alpino valdostano, i vigili del fuoco, i militari della Guardia di finanza di Entrèves e il 118.

Tragedia al Giro della Valle d’Aosta? Samuele Privitera è morto dopo una caduta in gara: tutto sull'incidente e sul suo ricordo. #SamuelePrivitera #ValledAosta #ciclismo Vai su X

Bruno Rossi, 57 anni, originario di Conegliano e residente a San Pietro di Feletto, è morto di caldo, per un arresto cardiaco fulminante sulla spiaggia paradisiaca di Lu Impostu, non lontano da Puntaldia, a San Teodoro. Era lì in vacanza con la moglie. Su un’al Vai su Facebook

Morto Samuele Privitera, corridore 19enne caduto al Giro della Valle d'Aosta; Samuele Privitera non ce l'ha fatta, il ciclista muore a vent'anni. La caduta in discesa (senza caschetto) e l; Samuele Privitera è morto a 19 anni, la terribile caduta durante il Giro della Valle d’Aosta: mondo del ciclismo in lutto.

Samuel Privitera morto a 19 dopo la caduta al Giro della Valle d’Aosta: la corsa si ferma - Il giovane ciclista Samuele Privitera, 19 anni, è morto dopo una drammatica caduta nella prima tappa del Giro della Valle d’Aosta ... Secondo fanpage.it

Samuele Privitera non ce l’ha fatta: è morto a neanche 20 anni - Troppo gravi le ferite riportate a Pontey, durante la prima tappa del 61esimo Giro Ciclistico della Valle d’Aosta - Lo riporta msn.com