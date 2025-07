Il mondo del calcio in lutto | addio al dirigente Claudio Cicchi

Un uomo di calcio. Come pochi. Il mondo dello sport piange Claudio Cicchi. Aveva 74 anni ed è morto ieri, dopo essere stato ricoverato nel reparto di Cardiologia di San Benedetto a causa di un malore accusato due giorni fa. Una scomparsa improvvisa, che ha lasciato di stucco tutti gli sportivi marchigiani. Ex giocatore delle giovanili della Juventus, Viterbese e Piacenza, tanto per citare qualche squadra, ed ex Nazionale Juniores, per tanti anni è stato uomo di fiducia della Juventus (ed in particolare di Luciano Moggi) per il centro Italia. Una carriera, però, ricca di incarichi e di soddisfazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

