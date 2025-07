Professore purtroppo lei non ha un tumore | la storia di Giuseppe Vollono il prof numero zero

“Professore, purtroppo lei non ha un tumore”. Una frase apparentemente priva di senso comune riecheggia notte e giorno nella testa del professore. È un’affermazione che si presenta di giorno, quando lui è occupato nelle attività quotidiane, e che si ripresenta di notte, quando è invece assalito dagli incubi, magari al risveglio di un bel sogno durante il quale ha immaginato, per un tempo che sembra incommensurabile, di essere sereno e di stare in salute. E invece la realtà gli si presenta davanti implacabile. Una realtà che lui ha già capito che deve accettare senza riserve. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

