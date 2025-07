Tutto iniziò con un topo amatissimo e una panchina | la vera storia di Disneyland

Ogni bambino, e non solo, almeno una volta nella vita ha sognato di entrare a Disneyland, il parco di divertimenti creato da Walt Disney nel 1955 alla periferia di Los Angeles, per la precisione ad Anaheim. Di fatto si tratta dell’unico inaugurato effettivamente dal creatore di Topolino e Company, prima della sua morte avvenuta negli anni sessanta. Un’idea nata dall’esigenza di creare un posto dove adulti e bambini si potessero divertire insieme e, soprattutto, fosse possibile la ricostruzione di un mondo reale e immaginario allo stesso tempo. In questo senso, dunque, Disneyland viene considerato come il luogo più felice sulla Terra, dove è possibile dimenticare il presente e realizzare i propri sogni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

