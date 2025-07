Ciò che è successo ieri, 16 luglio 2025, intorno alle ore 15 potrebbe aver cambiato la giovanissima storia della Fabo Herons Montecatini. La società presieduta da Andrea Luchi ha infatti concluso l’operazione di mercato potenzialmente più importante dalla sua fondazione, sicuramente la più roboante dal punto di vista mediatico, portando a casa uno dei più forti interpreti del gioco visti fra Serie B e B Nazionale negli ultimi 15 anni. Un giocatore che ha più volte dato prova di poter letteralmente vincere le partite da solo, come successo il 20 ottobre scorso al PalaTagliate, quando con 11 punti negli ultimi 90 secondi di partita decise che quella che sarebbe diventata poi la sua futura squadra avrebbe dovuto uscire dal campo con un pugno di mosche in mano, e che attorniato dal giusto supporting cast ha dimostrato, in un contesto come il terzo campionato cestistico italiano, di essere dominante: Lukas Aukstikalnis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il colpo Aukstikalnis è servito. Ora la Fabo è la squadra da battere. Luchi: "Operazione sensazionale»