Beppe Sala indagato anche il nome del sindaco nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano

Favori e tangenti per costruire in cittĂ , la Procura chiede sei arresti: coinvolti il costruttore Catella e l’assessore Tancredi. Indagato anche l’architetto Stefano Boeri. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Beppe Sala indagato, anche il nome del sindaco nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano

In questa notizia si parla di: indagato - beppe - sala - nome

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

Inchiesta traghetti Tirrenia, tra i beneficiari degli omaggi anche Beppe Grillo che non è indagato - Non hanno risposto alle domande del giudice in procura a Genova i tre direttori di macchina della compagnia di navigazione Tirrenia indagati nell’ambito dell’inchiesta sui biglietti dei traghetti regalati a ufficiali della Capitaneria.

Urbanistica a Milano, anche il sindaco Beppe Sala è indagato: "Allucinante non informarmi" - Continua l'inchiesta sull'Urbanistica a Milano e agli indagati adesso si aggiunge anche il sindaco Beppe Sala al quale vengono contestati i reati di "induzione indebita" e "false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altre persone".

Scandalo urbanistica a Milano: tra gli indagati anche il sindaco Beppe Sala | Allucinante sapere dai giornali di essere indagato; Milano trema, Sala indagato per falso e induzione indebita. Chiesti gli arresti per Catella; Beppe Sala, il sindaco di Milano sotto assedio dopo l’ennesimo scandalo urbanistico. Salvini: “Sconcerto”. Il Pd non commenta.

Inchiesta urbanistica, indagato anche il sindaco di Milano Sala. Lui si difende: "Allucinante" - Ieri la procura ha chiesto gli arresti per l'assessore Tancredi e l'immobiliarista Catella ... Si legge su rainews.it

Inchiesta di Milano, Sala: "Indagato? Allucinante saperlo così" - La "bomba" è scoppiata nella notte, quando è emerso anche il nome del sindaco di Milano tra gli iscritti nel registro degli indagati ... Segnala msn.com