Vacanze estive 2025 | viaggio nell’immaginario e nelle scelte degli italiani

Estate 2025: lo scenario che si delinea è più che promettente. Secondo un’indagine del motore di ricerca Jetcost, quasi otto italiani su dieci (77%) hanno già deciso di partire. Sì, con la voglia di staccare, con le valigie mezze pronte e la mappa mentale delle mete preferite già in fase avanzata. Il dato del 77% è un segnale chiaro: dopo anni di incertezze e rinunce, il desiderio di viaggio è tornato a occupare un posto stabile nelle priorità degli italiani. Un 7% si lascia ancora margine, attendendo promozioni last minute o rassicurazioni sul fronte economico. Il restante 16% – ed è una fetta non trascurabile – ha deciso di non partire affatto. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Vacanze estive 2025: viaggio nell’immaginario e nelle scelte degli italiani

In questa notizia si parla di: italiani - viaggio - vacanze - estive

Ponte del 1 maggio 2025, 4 milioni di italiani in viaggio per trascorrere il week-end fuori porta. - Il 1 maggio rappresenta un’ottima occasione per gli italiani di programmare gite e soggiorni fuori città .

Tornanza al Rome Startup Week, viaggio socio-economico su territori italiani - (Adnkronos) – "Il progetto Tornanza è un viaggio socio-economico, una traversata attraverso i territori italiani.

Tornanza al Rome Startup Week, viaggio socio-economico su territori italiani - (Adnkronos) – "Il progetto Tornanza è un viaggio socio-economico, una traversata attraverso i territori italiani.

Mentre milioni di italiani si preparano a partire per le vacanze estive, arriva una novità tutt'altro che piacevole: un aumento dei pedaggi autostradali deciso a sorpresa tramite un emendamento al decreto Infrastrutture La misura, destinata a diventare permanent Vai su Facebook

Secondo quanto emerge dal focus sulle vacanze estive degli italiani dell'Osservatorio Turismo Confcommercio a primeggiare nella scelta della meta per le ferie è il mare, scelto dal 24% degli Italiani. #ANSAViaggi Vai su X

Estate 2025: gli italiani pianificano le vacanze con anticipo, ma non dappertutto; Estate 2025, in viaggio 1,5 milioni di italiani in più; Estate 2025: come cambiano le vacanze degli italiani?.

Italiani in viaggio: più Nord Europa e Giappone, meno Usa. Ma occhio alle truffe, tra case fantasma e biglietti falsi - L'Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi per l'estate 2025 registra un +5% dei ricavi del settore. huffingtonpost.it scrive

Estate, 30,5 milioni di italiani in viaggio per le vacanze: spesa media di 1.170 euro a testa - Buone notizie per il comparto turistico: solo il 9% dei partenti andrà esclusivamente all’estero. Secondo corriere.it