L’onorevole Tassinari è il nostro valore aggiunto per il territorio

Il commissario cesenate di Forza Italia è Michele Pascarella. Per poche centinaia di voti, Pascarella, nel 2024 niente seggio in consiglio comunale. Si mangia ancora le dita? "Avvenne anche per l’assegnazione del 65 % dei seggi alla coalizione di centrosinistra. Pur dopo la diaspora dei quadri dirigenti verso FdI, eccetto il segretario provinciale Bettini, il partito ha avuto ancora uno zoccolo duro di piĂą di 1.300 voti. E alle regionali i consensi sono saliti di piĂą del 20%" Ora siete strutturati in cittĂ ? "Certo, il congresso mi ha eletto coordinatore e il tesseramento sta dando i suoi frutti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "L’onorevole Tassinari è il nostro valore aggiunto per il territorio"

