Rovella Inter, trattativa in stallo per la mezzala capitolina? La posizione di Sarri è irremovibile. Il punto sul giocatore della Lazio. Nelle ultime settimane i nomi Nicolò Rovella Inter erano stati accostati in quanto l’italiano era stato indicato come possibile sostituto in caso di partenza di Hakan Calhanoglu. Ma con la conferma del turco in nerazzurro e i segnali positivi arrivati da Formello, la possibilitĂ di vedere Rovella in maglia Inter sembra ormai svanita. Come riportato da Il Messaggero, il centrocampista classe 2001 è tornato in ritiro con largo anticipo rispetto ai compagni, mostrando grande attaccamento alla causa biancoceleste. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rovella Inter, riuscirà Chivu a strappare a Sarri il proprio gioiellino? Le novità sulla trattativa di calciomercato