Ci sono riferimenti anche a “ interferenze ” su alcuni progetti immobiliari da parte dell’ex assessore alla Casa Pierfrancesco Maran, ora eurodeputato del Pd, negli atti allegati alla richiesta di custodia cautelare emessa dalla Procura di Milano nell’ambito dell’indagine su un presunto sistema di abusi edilizi in cittĂ . Tra gli indagati per cui sono stati chiesti gli arresti anche l’assessore Giancarlo Tancredi, accusato di concorso in corruzione, falso e induzione indebita, e l’imprenditore Manfredi Catella, fondatore e Ceo di Coima, ovvero il re del mattone degli ultimi quindici anni in cittĂ . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Maran ha fatto pressioni”: l’ex assessore Pd citato nell’inchiesta di Milano. I pm: “Da lui interferenze sui progetti”

