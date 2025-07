Nuoto Gabbrielleschi domani ai Mondiali Protagonista con l’Italfondo

Giulia Gabbrielleschi difenderà domani i colori azzurri ai Campionati Mondiali, a Singapore. La 28enne campionessa pistoiese (taglierà il traguardo dei 29 anni giovedì 24 luglio), tesserata di Fiamme Oro Napoli e Nuotatori Pistoiesi, è stata convocata dall'Italfondo, al pari del suo tecnico, Massimiliano Lombardi: disputerà la 5 chilometri individuale e avrà un posto nella staffetta mista 4x1500 metri, che nuoterà assieme ai compagni di squadra Ginevra Taddeucci, Gregorio Paltrinieri e Marcello Guidi. Originariamente assegnati a Kazan, in Russia, i Mondiali sono stati spostati in seguito al conflitto bellico con l'Ucraina.

