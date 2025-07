Inter per l’attacco Chivu vuole Lookman L’Atalanta spara alto | 50 milioni

Con la fine del mondiale per club, l’estate del calcio italiano è tornata quella di sempre, ravvivata dalle suggestioni e delle continue soffiate su questo o quel colpo di mercato. Se molte squadre, Napoli in testa, hanno giĂ messo a segno colpi ad effetto, l’Inter ha preferito tenere un profilo basso. Questo potrebbe cambiare a breve, specialmente se la societĂ nerazzurra riuscirĂ a soddisfare la richiesta numero uno di Cristian Chivu: convincere Ademola Lookman ad abbandonare Bergamo e trasferirsi alla Pinetina. Visto che le indiscrezioni si stanno moltiplicando, vediamo a che punto è la trattativa tra le due societĂ lombarde e se questo trasferimento potrebbe trasformarsi a breve in una splendida realtĂ per i tifosi della Beneamata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Inter, per l’attacco Chivu vuole Lookman. L’Atalanta spara alto: 50 milioni

In questa notizia si parla di: inter - chivu - lookman - attacco

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore, sulla prossima sfida tra Parma-Napoli di Serie A che potrebbe decidere lo scudetto La corsa scudetto del Napoli passa da Parma.

Tronchetti Provera: «Calcio è pazzo, l’Inter di più! Telefonata a Chivu…» - Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli e tifoso dell’Inter, durante il suo intervento a Gr Parlamento nel corso di “La Politica nel Pallone”, ha parlato della straordinaria impresa contro il Barcellona, ma anche della prossima sfida di campionato tra Napoli e il Parma di Chivu.

Chivu emoziona: «Inter in finale? Han bisogno del nostro sostegno, non sono sorpreso da…» - di Redazione Christian Chivu ha le idee chiare, ecco cosa dice l’ex Inter sulla qualificazione dei nerazzurri in finale di Champions League, le belle parole.

