Tragedia sull' asse mediano violento scontro tra un' auto e un mezzo pesante | morto un uomo

Ancora una tragedia sulle strade del Napoletano. Ieri sera, i carabinieri di Caivano sono intervenuti lungo l’asse mediano SS87, all’altezza dello svincolo di Frattamaggiore. Un uomo classe '48 ha perso la vita in un’incidente stradale che ha visto coinvolti il veicolo che guidava e un mezzo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Tragedia a Bergamo, galleria dell’Asse invasa da fiamme e fumo: ragazzo di 17 anni muore nello schianto con un tir - Bergamo – Il pomeriggio di venerdì si è trasformato in tragedia lungo l’ Asse Interurbano di Bergamo.

La tragedia è avvenuta intorno alle ore 13: per cause ancora in corso di accertamento, due persone sono morte in seguito ad uno scontro tra la moto su... Vai su Facebook

Tragedia sull'asse mediano, violento scontro tra un'auto e un mezzo pesante: morto un uomo; Tragedia sull’Asse Mediano: muore 22enne di Giugliano in un grave incidente stradale; Tragedia a Teano, si ribalta col trattore e muore: si chiamava Angelo Antonio Bellissimo, aveva 67 anni.

Cagliari, nuovo incidente sull'Asse mediano. Polemiche in Comune: «In ... - Questa volta è successo all'ingresso dalla rotatoria di Via Cadello, in direzione Sassari, con un tamponamento a catena che ha coinvolto tre auto. Secondo unionesarda.it

Asse Mediano, nuovo tamponamento e caos traffico - Caos traffico anche questa mattina sull’Asse Mediano in uscita da Cagliari, all’altezza del cavalcavia di viale Ciusa. Si legge su unionesarda.it