Mens Sana-Prosek | fatta! | Dico grazie alla società

Dopo quella di capitan Pannini ieri è arrivata la seconda ufficialitĂ di un rinnovo in casa Mens Sana. Si tratta di quello di Gianluca Prosek che vestirĂ anche nella stagione 20252026 la maglia numero 35 della Note di Siena Mens Sana Basketball. "Gianluca è ormai un senese acquisito – afferma il direttore generale Riccardo Caliani –. Siamo felici che abbia accettato di restare a giocare con la nostra maglia, perchè oltre al valore tecnico, in questi due anni si è fatto apprezzare anche per doti umane che lo hanno da subito reso parte del nostro gruppo. Ha dimostrato di poter essere un giocatore importante in questa categoria e crediamo che possa cresce ancora". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mens Sana-Prosek: fatta!: "Dico grazie alla societĂ "

