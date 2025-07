C’è anche il sindaco di Milano Beppe Sala fra gli indagati nell’inchiesta della procura di Milano sull’urbanistica in città . I reati ipotizzati sono due. La prima è «false dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone», che, come scrive il Corriere della Sera, «si riferisce all’attestazione di assenza di conflitti di interesse di Marinoni con costruttori o progettisti di lavori esaminati dalla Commissione, nel momento in cui, pur essendo quei conflitti noti a Sala secondo i pm, Marinoni già indagato venne riconfermato dal sindaco nel dicembre 2024 presidente per il 20252029 dell’organismo, poi sciolto e tutt’oggi acefalo». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Anche Beppe Sala è indagato nell’inchiesta sull’urbanistica