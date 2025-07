Era al cellulare prima dell’incidente | chiesto l’arresto dell’autista del bus che tamponò un camion a Lomazzo

La Procura di Como ha chiesto l’arresto di Francesco Pagano, l’autista del pullman carico di bambini che il 19 maggio scorso tamponò un camion che lo precedeva sull’autostrada Pedemontana, a Lomazzo (Como). Nell’incidente perse la vita la maestra Domenica Russo. 43 anni, originaria di Napoli ma residente a Sesto Calende, si trovava a bordo del pullman assieme ai suoi alunni della scuola elementare di Cazzago Brabbia (Varese), reduci da una visita al Museo del cavallo giocattolo di Grandate (Como). Secondo gli accertamenti, al momento dell’impatto con il mezzo che lo precedeva l’autista del pullman stava utilizzando lo smartphone. 🔗 Leggi su Open.online

