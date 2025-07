Le Notti di Cabiria proseguono con Prima della P ci vuole la M

Venerd√¨ 18 luglio, alle 21,30, nella Corte dei Calzolai alla Cittadella, "Le Notti di Cabiria" proseguono con uno spettacolo che d√† voce a una generazione e a un quartiere, attraverso lo sguardo vivido e personale di una giovane protagonista: "Prima della P ci vuole la M". Ideato, scritto e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: notti - cabiria - proseguono - prima

Tornano "Le Notti di Cabiria": a Palazzo Natta in scena "Blu, il colore della felicità" - Proseguono gli appuntamenti dell'edizione 2025 de "Le Notti di Cabiria", con una programmazione pensata per un pubblico da 0 a 99 anni, con gli spettacoli Tout Public, 4 appuntamenti che partono sabato 14 giugno con "Blu, il colore della felicità".

Proseguono "Le Notti di Cabiria": a Palazzo Natta arriva "Cardio Drama" - Proseguono gli appuntamenti de "Le Notti di Cabiria", la rassegna teatrale organizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell'ambito del bando Corto Circuito.

Proseguono "Le Notti di Cabiria": a Novara in scena "Dire fare baciare lettera testamento" - Dopo il successo del primo spettacolo Tout Public, torna in scena per "Le Notti di Cabiria" un evento dedicato al pubblico di tutte le età, dagli 0 ai 99 anni: "Dire fare baciare lettera testamento", un inno teatrale all'infanzia e alla libertà del gioco.

Le Notti di Cabiria proseguono con Prima della P ci vuole la M.

"Le Notti di Cabiria" proseguono con "Prima della P ci vuole la M" - "Prima della P ci vuole la M" non è un documentario, ma un racconto intimo e visionario, in cui i ricordi si intrecciano alle fantasie dell'infanzia e la realtà si deforma come nei disegni dei bambini ... Riporta novaratoday.it

"Le Notti di Cabiria": nel giardino del Museo Faraggiana va in scena "Essere o non essere" - L'appuntamento è alle 21,30 nel giardino del Museo Faraggiana con lo spettacolo "Essere o non essere". Come scrive novaratoday.it