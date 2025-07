Auto si schianta contro uno scooter in via Cremonese | 26enne grave al Maggiore

Un'auto e uno scooter si sono scontrati, per cause in corso di accertamento, poco prima delle 21 di mercoledì 16 luglio, lungo via Cremonese nella zona del quartiere Crocetta a Parma. Il conducente del mezzo a due ruote, un giovane di 26 anni, ha riportato gravi ferite in seguito allo schianto e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

