Riprovarci. Questo l’obiettivo del Calasanzio, che dopo aver centrato nell’ultima stagione i tanto inseguiti play-off, nel 15esimo anno di presidenza di Walter Caciagli ha tutta l’intenzione di rilanciare le proprie ambizioni (la società farà richiesta per essere ancora inserita nel girone di Pisa). "Per me è una grande emozione – ammette il massimo dirigente gialloblù – e vorrei ringraziare Riccardo Calugi, oggi direttore generale, senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile". Tornando al nuovo organico, il primo passo del direttore sportivo Corrado Lazzoni, dopo la conferma di mister Biondo già prima che finisse l’ultimo campionato, è stato confermare in toto il gruppo dello scorso anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Calasanzio si prepara a una nuova avventura