Sanità Iardino Fondazione The Bridge | Dati sanitari siano gestiti a livello centrale a favore di politiche pubbliche

Iardino: “Serve un sistema unitario di governo del dato sanitario e piĂą fiducia nella salute digitale”. “ La gestione del dato sanitario, di cui è titolare in Italia il Servizio Sanitario Nazionale, dovrebbe essere utilizzata a livello centrale per costruire, programmare ed elaborare politiche pubbliche sul territorio, ma perchĂ© ciò sia possibile, è necessario ricomporre la filiera della spesa rispetto alle prestazioni erogate per l’individuazione di un sistema di governo unitario. Parallelamente, in UE, con il Data Act, la cui piena applicabilità è prevista per settembre 2025, si andrĂ verso il mercato unico del dato che sarĂ messo a disposizione di chi fa ricerca: per garantire la sovranitĂ e la privacy dei Paesi e dei cittadini, la normativa imporrĂ alle aziende del farmaco nuovi obblighi ancora piĂą stingenti a cui adeguarsi, impedendo così un uso improprio e non trasparente delle informazioni sensibili”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it