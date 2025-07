Portafoglio con 2500 euro fuori dalla gelateria | portato ai carabinieri

Un portafoglio con 2500 euro è stato trovato martedì pomeriggio, 15 luglio, davanti all'ingresso de "Il Gelato Artigianale", storica gelateria in piazza Caduti a Mogliano Veneto. A trovarlo sono state tre ragazzine 15enni che, sedute a uno dei tavolini del locale, si sono accorte dell'oggetto. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: portafoglio - euro - gelateria - fuori

Collaboratore scolastico trova un portafoglio con 3.500 euro e lo restituisce: la turista ricompensa il suo altruismo, la polizia lo elogia e la storia diventa simbolo di integrità e correttezza - Una bella storia di onestà dalla Sicilia. Martedì scorso, al termine delle lezioni, un collaboratore scolastico di un istituto scolastico di Modica, dopo aver concluso il proprio turno di lavoro, si è fermato presso un distributore di carburante per fare rifornimento.

Collaboratore scolastico trova portafoglio con 3.500 euro e lo restituisce: esempio di onestà a Modica - Una storia di autentica onestà arriva dalla Sicilia, dove un collaboratore scolastico di Modica si è reso protagonista di un gesto raro e virtuoso.

Trevi, nel primo trimestre del 2025 il portafoglio degli ordini cresce fino a 687 milioni di euro - Il neo-nominato consiglio di amministrazione di Trevi si è riunito nella giornata di ieri e ha nominato Antonio Maria Rinaldi presidente del consiglio di amministrazione della società .

Scontrini falsi in gelateria, evasi 600mila euro in 4 anni: il blitz della Finanza in un locale di Terracina Vai su Facebook

Portafoglio con 2500 euro fuori dalla gelateria: portato ai carabinieri; Il gelato da re: in Puglia un cono da 70 euro conquista i palati più curiosi; Estate 2025: crescita del 4% per il gelato artigianale in Italia secondo l’Osservatorio SIGEP.

Trovano un portafoglio con 2500 euro all'interno e lo portano ai carabinieri - Non ci hanno pensato due volte, tre ragazze e un anziano che, appena hanno visto il portafoglio con all’interno 2500 euro, lo hanno immediatamente ... Lo riporta ilgazzettino.it

Roma, trova un portafoglio con 2mila euro a Termini e lo riconsegna - Un turista cileno perde il portafoglio con dentro 2mila euro in contanti, il proprietario di una gelateria lo trova e lo consegna ai carabinieri per restituirlo al legittimo proprietario. ilmessaggero.it scrive