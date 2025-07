Electronic Arts ha finalmente alzato il sipario su EA SPORTS FC 26, annunciando ufficialmente Jude Bellingham e Jamal Musiala come atleti di copertina delle versioni standard di EA SPORTS FC 26 e FC Mobile. I due giovani fenomeni del calcio internazionale si uniscono così a Zlatan Ibrahimovi?, già protagonista della copertina della Ultimate Edition, per dare il volto a quella che EA definisce “l’evoluzione della simulazione calcistica basata sul back della community”. EA Sports FC 26 annunciato c on tanti dettagli. Oltre all’annuncio delle copertine, EA ha condiviso i primi dettagli concreti sul gameplay, confermando che il lancio globale del titolo è previsto per il 26 settembre 2025, con accesso anticipato dal 19 settembre per chi prenota la Ultimate Edition o è abbonato a EA Play. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - EA SPORTS FC 26: Gameplay Trailer, Uscita e dettagli