Scontro auto-bici muore il pensionato Gilberto Arbanti

Si chiamava Gilberto Arbanti, aveva 74 anni ed era originario di Arpino l’uomo che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto a Castelliri mercoledì 16 luglio. L’impatto è avvenuto intorno alle 12:50 in via Roma, dove l’uomo, in sella alla sua bicicletta, è stato travolto da. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: arbanti - gilberto - scontro - auto

Incidente tra auto e bici nel Frusinate, morto Gilberto Arbanti: “Appassionato di ciclismo, era una persona buona” - Si chiamava Gilberto Arbanti il 74enne morto in un incidente tra la sua bici e un'auto, che l'ha travolto.

Scontro auto-bici, Gilberto Arbanti muore a 74 anni nel Frusinate https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/16/news/isola_liri_gilberto_arbanti_morto_in_bici-424735329/?rss&ref=twhl… Vai su X

Scontro auto-bici, muore il pensionato Gilberto Arbanti; Incidente tra auto e bici nel Frusinate, morto Gilberto Arbanti: Appassionato di ciclismo, era una persona buona; Scontro auto-bici, Gilberto Arbanti muore a 74 anni nel Frusinate.

Ciclista si scontra con un'auto, morto a Roma - Un ciclista di 74 anni, Gilberto Arbanti di Arpino, è morto per le ferite riportate questa mattina sulla via Provinciale per Castelliri dove si è scontrato con una Ford Focus grigia al volante della q ... Scrive ansa.it

Scontro auto-bici nel Frusinate: muore un 74enne - Un ciclista è morto dopo uno scontro frontale con un'auto a Castelliri, in provincia di Frosinone. Riporta msn.com