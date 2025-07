Mengo disabilitato!” Disabili tra la folla, fonica da sagra e querelle su Facebook: festival da. Buchino! panino a 18 euro, c’era pure il menù “accessibilità”, ma servito freddo, male e con contorno di polemica. c’erano eccome, ma senza precedenza all’ingresso, senza un’area vera riservata, e quelli che ci son finiti “nel buco” si sono trovati in una fogna visiva: “un buchino infame da cui non si vedeva un cazzo”, riferisce una spettatrice indignata. Evento gratuito, sì. ma posto riservato a pagamento, e sotto palco? Solo per chi lo sapeva o aveva il numero giusto. Nel prato si sono visti carrozzinati sommersi dalla folla, tipo Titanic – e la sicurezza? Chi l’ha vista? Ah no, era nel backstage a farsi un Negroni. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Disabili nel prato, panini a pagamento e chitarre nei fustini: Mengo Festival nella bufera