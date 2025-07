Grealish torna di moda a Napoli per Ndoye il Bologna chiede sempre 45 milioni CorSport

Jack Grealish torna un nome di moda a Napoli. Dopo l’arrivo di Kevin De Bruyne, anche il suo ex compagno di squadra del City era stato accostato agli azzurri. E ora che la squadra di Conte sta provando a chiudere per Ndoye, ma la richiesta del Bologna resta alta, l’inglese pare essere tornato nei radar del Napoli. Napoli a caccia di un altro esterno: Grealish torna di moda. Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: Nuovi contatti con il Bologna sul fronte Dan Ndoye, 24 anni, l’esterno svizzero che completerebbe la coppia con Lang sul fronte sinistro dell’attacco. La situazione non è ancora in discesa e la valutazione di base resta 45 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Grealish torna di moda a Napoli, per Ndoye il Bologna chiede sempre 45 milioni (CorSport)

In questa notizia si parla di: napoli - grealish - torna - moda

Napoli sogna in grande: Jack Grealish nel mirino di Conte per un mercato da Champions - Il Napoli di Antonio Conte guarda al futuro con ambizioni sempre più elevate. Dopo una stagione che ha visto gli azzurri protagonisti in Serie A, il club partenopeo si prepara a un mercato estivo di alto profilo.

Grealish al Napoli | Guardiola lo "scarica": "Deve giocare altrove" - Conte pronto all'offerta da 50 milioni - Le dichiarazioni dell'allenatore catalano dopo la vittoria contro il Fulham sono state un vero e proprio schiaffo pubblico: "Certo che Jack deve giocare.

Clamoroso dall’Inghilterra: il Napoli è su Jack Grealish del City - Grealish può lasciare il City, il Napoli ci prova. Dopo il colpo De Bruyne, la dirigenza partenopea non si ferma e mette nel mirino un … L'articolo Clamoroso dall’Inghilterra: il Napoli è su Jack Grealish del City proviene da ForzAzzurri.

#Napoli, il #Bologna ha infastidito il club azzurro chiedendo 50 milioni di euro per lasciare partire Dan #Ndoye, potrebbe tornare di moda l’alternativa Jack #Grealish. [@Gazzetta_it - @CorSport] Vai su X

?? Santos-Milan, idea ?? Grealish e Lazio su Raspadori: mercato di oggi ??; Grealish torna di moda a Napoli, per Ndoye il Bologna chiede sempre 45 milioni (CorSport); L’AZZURRO PENSIERO ESTIVO. Lorenzo Lucca: ci siamo. Nome nuovo dall’Inghilterra.

Grealish torna di moda a Napoli, per Ndoye il Bologna chiede sempre 45 milioni (CorSport) - Ora che il Napoli sta provando a chiudere per Ndoye, ma la richiesta del Bologna resta alta, Grealish pare essere tornato nei radar. Segnala ilnapolista.it

Napoli su Grealish: idea concreta se sfuma Ndoye - Advertising Grealish ai saluti con il City: il Napoli osserva Jack Grealish sarebbe stato invitato dal Manchester City a cercare una nuova destinazione. Da informazione.it