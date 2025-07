lucchese un futuro tutto ancora da scrivere

CALCIO La Lucchese che Matteo Brunori si appresta a guidare è paragonabile ad una casa vuota, con i soli muri. Per fortuna che il trentottenne imprenditore di Monterotondo, lavorando da anni nel campo edilizio, è un esperto del settore. Perché oggi la Lucchese è una scatola vuota, non c’è nulla. Non c’è un campo di allenamento, a parte il Porta Elisa, non ci sono i palloni, non ci sono le divise da gioco. In pratica, la nuova proprietà dovrà mettere in piedi ed abbastanza in fretta, tutto quanto, partendo ovviamente dalla costituzione di una società , dalla ricerca di una sede, fino al nome dal dare alla squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

