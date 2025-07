Napoli pestato dal branco per la fila al bagno in locale di Chiaia | altri tre arresti

Emergono nuovi elementi sull’aggressione subita da uno studente universitario nei pressi dei baretti di Chiaia, nel cuore di Napoli, lo scorso 1° febbraio. Il giovane fu brutalmente picchiato da un gruppo di persone dopo aver chiesto che venisse rispettata la fila per accedere al bagno. Durante l’attacco, venne colpito con il calcio di una pistola . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, pestato dal branco per la fila al bagno in locale di Chiaia: altri tre arresti

Il Napoli batte il Torino e vola a +3 sull'Inter: McTominay decide con una doppietta | Nerazzurri, è crisi: terzo ko di fila | Classifica - Trascinato da Scott McTominay con una doppietta il Napoli travolge il Torino e, approfittando dello stop dell'Inter al pomeriggio (battuta dalla Roma), prende il largo in vetta alla classifica

“Ho ricevuto minacce di morte sul cellulare. Solidarietà ? Abbiamo la fila fuori”. Intervista alla ristoratrice di Taverna Santa Chiara a Napoli - Nives Monda, la ristoratrice la centro della lite scoppiata lo scorso 3 maggio con una turista israeliana, racconta al Gambero Rosso come è andata

L’Inter è in crisi, la Roma vince al Meazza e fa un favore al Napoli: terzo ko di fila per Inzaghi - Un gol di SoulĂ© ha permesso alla Roma di vincere in casa dell'Inter che ora rischia di essere scavalcata dal Napoli in vetta alla classifica di Serie A.

#Napoli, Vasco Rossi in concerto al Maradona: due sold out e tifosi in tendopoli fuori dallo stadio. Servizio di #RitaGiaquinto #NanoTG #NanoTV Vai su Facebook

