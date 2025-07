Quando il calcio porta stress e malori. Siamo ancora ai ritiri precampionato e già le cliniche private che hanno convenzioni con i club registrano arrivi eccellenti. Prima il presidente della Lazio Claudio Lotito, affaticato anche per i suoi impegni politici, rimasto due giorni ricoverato per accertamenti a causa di un malore avuto sugli scranni del Senato. Poi il nuovo tecnico dell'Atalanta Ivan Juric, colpito da un'infiammazione alle vie respiratorie superiori, aggravata da un'infezione batterica all'epiglottide tanto da richiedere un trattamento antibiotico per via endovenosa, ma già ieri è stato dimesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Se il calcio di luglio porta stress e malori. Ieri è toccato a Sarri