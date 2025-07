Assunzione di oltre 13mila docenti per il sostegno le associazioni | Non sono risolutive

Nel prossimo anno scolastico ci saranno oltre 54mila nuovi insegnant i, di cui 13.860 sul sostegno, ma le reazioni sono contrastanti in merito alla situazione degli studenti con disabilitĂ nelle scuole italiane. Il 14 luglio il ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato il decreto che prevede ulteriori assunzioni di professori nelle scuole statali per l’anno scolastico 2025-2026: un totale di 54.526, tra posti comuni, di sostegno e dopo vent’anni anche nuovi docenti di religione cattolica (6.022). “Numeri record” dichiara Valditara. Rispondono le associazioni: “Non basta, perchĂ© sono ancora molti i problemi irrisolti” e “resta la piaga delle decine di migliaia di posti liberi soprattutto sul sostegno”, attacca la Flc-Cgil. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Assunzione di oltre 13mila docenti per il sostegno, le associazioni: “Non sono risolutive”

