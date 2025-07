Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 17 luglio

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 17 luglio 2025 Ariete Ultimo quarto non è associato alla fortuna nel significato classico del termine (esempio: vincite), perché è una fase che impone duro e approfondito lavoro, ma quando si trova in trigono con Mercurio molto può cambiare. Fortuna, appunto. Fatevi avanti nel lavoro senza concedere sconti a nessuno. Fase lunare impegnativa per la famiglia e per i rapporti stretti, l'amore compreso. Richiamo sulla moglie, madre, figlia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

