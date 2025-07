Per anni hanno lavorato nei servizi essenziali delle aziende sanitarie del Lazio: sportelli Cup, accettazioni, anagrafi, centralini e uffici amministrativi. Sono oltre 150 i lavoratori e le lavoratrici impiegati in somministrazione, attraverso contratti con agenzie interinali rinnovati per anni, che negli ultimi mesi sono stati lasciati a casa. Il motivo è la decisione della giunta Rocca di non rinnovare gli appalti in scadenza. Dietro la scelta c’è una storia che parla di precarietĂ strutturale, vuoti normativi e assenza di tutele. Ilfattoquotidiano.it ha chiesto una replica alla Regione Lazio, ma non ha ricevuto risposta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rocca lascia a casa oltre 150 interinali della sanità laziale. Cobas: “Doppia discriminazione”