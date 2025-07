Samuele Privitera non ce l’ha fatta | il 19enne è deceduto dopo la tremenda caduta nel Giro della Valle d’Aosta

Samuele Privitera non ce l’ha fatta. Una notizia che scuote il mondo del ciclismo e dello sport italiano in generale. Il giovane corridore di origine ligure, infatti, è deceduto nel corso della notte a seguito della bruttissima caduta in cui è rimasto coinvolto nel corso della frazione inaugurale del Giro della Valle d’Aosta disputata nella giornata di ieri. Il 19enne, che rappresentava la Hagens Berman Jayco, era finito sull’asfalto dopo circa una quarantina di chilometri della tappa. Sulle dinamiche dell’accaduto rimane ancora il massimo riserbo. Sembra, infatti, che Privitera abbia perso il controllo della bici (in un tratto in cui la velocità rasentava i 70 kmh) per colpa di un dosso o forse addirittura per un malore (eventualità al momento non confermata), quindi sia finito violentemente contro un cancello e, nell’impatto, avrebbe addirittura perso il casco, confermando la drammaticità dell’incidente. 🔗 Leggi su Oasport.it

