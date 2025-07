Nella maggioranza che guida la Regione Lazio si riaccende la tensione e torna lo spettro del rimpasto. A far tremare gli equilibri del centrodestra è una lettera firmata dai consiglieri regionali di Forza Italia e indirizzata al coordinatore regionale del partito, Claudio Fazzone. Una richiesta ufficiale: ridisegnare la presenza azzurra nella giunta Rocca e sostituire i due assessori in quota Fi, Giuseppe Schiboni, con deleghe a Urbanistica e Lavoro, e Luisa Regimenti, assessora al Personale e alla Sicurezza urbana. A riportarlo è l’agenzia Nova, che ha confermato l’esistenza del documento sottoscritto da quasi tutto il gruppo consiliare azzurro, con il ca pogruppo Giorgio Simeoni come primo firmatario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nel Lazio Forza Italia si ribella a Tajani: i consiglieri azzurri chiedono la testa dell’assessore fedelissimo del ministro