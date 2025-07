Vitalizi la Camera respinge il ricorso di 800 ex deputati

Il Collegio d'appello della Camera, in pratica la Cassazione di Montecitorio, ha confermato il no pronunciato in primo grado al ricorso presentato da circa 800 ex deputati per eliminare il taglio ai propri vitalizi, su cui aveva invece deciso favorevolmente il Senato nel 2022. La decurtazione era stata decisa nel 2018 sotto la presidenza di.

In questa notizia si parla di: vitalizi - camera - ricorso - deputati

