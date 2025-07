Narcotraffico arresti e perquisizioni tra Veneto ed Emilia Romagna | 23 indagati

Treviso, 17 luglio 2025 – Arresti e perquisizioni per narcotraffico e detenzione illegale di armi. E’ una vasta rete criminale quella che sta smantellando  la polizia di Stato con un’operazione a cavallo tra il Veneto e l’ Emilia Romagna. La Squadra Mobile di Treviso, coordinata dalla Procura della Repubblica di Treviso e coadiuvata dai colleghi delle province interessate, sta eseguendo arresti e perquisizioni anche nelle province di Belluno, Vicenza e in altre dell'Emilia-Romagna, nei confronti di 23 indagati appartenenti al gruppo criminale, in prevalenza di origine dominicana. I dettagli dell'operazione saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà alle 11. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Narcotraffico, arresti e perquisizioni tra Veneto ed Emilia Romagna: 23 indagati

