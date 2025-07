Aggressione in stile Gomorra due condanne a 3 anni e 10 mesi | VIDEO

Agguato in stile Gomorra a Caprarola, messo in atto con coltello e spranga di ferro: condannati due albanesi di 32 e 33 anni imputati per la brutale aggressione ai danni di un 37enne nigeriano avvenuta la sera dell'8 febbraio 2023 nei pressi di una chiesetta isolata. Il giudice Jacopo Rocchi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it