Stellantis spegne l’idrogeno | crolla il titolo in Borsa -6%

Stellantis dice stop al programma di sviluppo della tecnologia a celle a combustibile a idrogeno. È il primo effetto concreto della nuova gestione del gruppo affidata ad Antonio Filosa. La Borsa, in scia al rebus dazi e al profit warning lanciato da Renault, ora nelle mani del ceo «ponte» Duncan Minto, le cui azioni sono precipitate a 34,21 euro (-17,13%), penalizza fortemente anche il titolo Stellantis: -6,21% a 8 euro. Il gruppo, infatti, si potrebbe anche ritirare dalla joint venture Symbio (300 milioni investiti nel 2023 per il 33,3%), insieme a Michelin e Forvia. Stellantis, a questo punto, non prevede più l'adozione di furgoni Pro One alimentati a idrogeno prima della fine del decennio.

Stellantis abbandona il programma sull'idrogeno. E il titolo crolla in borsa - La scelta motivata dai costi dei veicoli, dalla mancanza di infrastrutture, dall'assenza di distributori. rainews.it scrive

