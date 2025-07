"Nel girone B non ci saranno squadre materasso". Queste le parole di Sergio Filipponi ex diesse del Campobasso promosso in C nella stagione 2023-24 e profondo conoscitore della categoria. "Non dimentichiamoci poi - aggiunge - che questo raggruppamento negli ultimi due anni ha determinato la quarta promossa in Serie B. Lo scorso anno la Carrarese ed oggi il Pescara. E’ il girone più equilibrato dove ogni partita diventa complicatissima e quindi sarà importante costruire bene la squadra ed assemblarla al meglio". Il raggruppamento B dovrebbe essere lo stesso della passata stagione e quindi la Samb se la dovrà vedere con avversarie di valore e dal passato glorioso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Occhio Samb, non ci sono squadre materasso"