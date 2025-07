Stop al servizio idrico a Roma giovedì 17 luglio 2025 per 10 ore | orari e dove manca l’acqua

Sospensione idrica programmata per tre comuni in provincia di Roma in questo giovedì 17 luglio 2025. Si parte dalle ore 8 a Montecompatri e Cerveteri, dalle 9 a Morlupo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Big Mama live giovedì 12 giugno presso Apple via del Corso a Roma - BigMama @ Apple Via del Corso Roma I posti saranno accessibili previa registrazione al sito: apple.co/bigmama Giovedì 12 Giugno, BigMama sarà la protagonista del nuovo evento Today at Apple organizzato in collaborazione con Apple Music nello store di Via del Corso a Roma.

Internazionali, gli italiani in campo oggi giovedì 8 maggio a Roma | Programma, orari, tv e streaming - Terzo giorno di Internazionali d’Italia 2025. Oggi, giovedì 8 maggio, gli uomini scenderanno in campo per concludere la tornata di primi turni singolari dell’Atp Masters 1000 di Roma, mentre anche il torneo femminile, cominciato l’altro ieri, è alle prese con i primi match di secondo turno.

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi, giovedì 15 maggio 2025: nuvole e temperature stabili - Che tempo fa oggi a Roma e nel Lazio: ecco le previsioni meteorologiche per giovedì 15 maggio 2025 con temperature stabili e nuvole.

80 90 2000 – OPENING NIGHT Giovedì 17 luglio – Ingresso libero e gratuito L’estate di Area Roma si accende con la notte più attesa: l’opening ufficiale alle Terme di Caracalla. Sul palco, l’Opening Icon che ha fatto ballare intere generazioni: @alexia.so Vai su Facebook

