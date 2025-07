napoli lucca e beukema non partiranno stamani con la squadra per il ritiro gazzetta

Il Napoli ha chiuso altri due colpi dopo Noa Lang in questi giorni, ovvero Sam Beukema e Lorenzo Lucca; i due stanno aspettando che avvenga lo scambio di documenti prima di partire in ritiro con la squadra. Ricordiamo che gli azzurri sono attesi oggi a Dimaro per il primo giorno di ritiro. Lucca e Beukema non partiranno stamani per il ritiro con il Napoli. La Gazzetta dello Sport scrive: Rallentamenti burocratici, niente di più. Sam Beukema e Lorenzo Lucca saranno giocatori del Napoli. Anzi, lo sono già in pectore, in attesa della firma sul contratto. La giornata di ieri è stata dedicata allo scambio dei documenti per sistemare gli ultimi dettagli degli accordi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

