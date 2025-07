Il Ravenna si prepara alla C | Lavoriamo per esserci

In attesa della ratifica dell’ammissione in serie C, che avverrà ufficialmente fra sette giorni esatti (giovedì 24 luglio), il Ravenna si è radunato ieri a Glorie per l’inizio della preparazione, in attesa di raggiungere a fine mese Acquapartita, sull’Appennino cesenate. Sono 29 (di cui 8 aggregati e 2 in prova) i giocatori agli ordini di mister Marchionni e del suo staff. In 12 sono i confermati della passata stagione. Ieri a margine del primo allenamento al centro sportivo di Glorie, mister Marchionni ha commentato: "Ringrazio chi ha fatto parte l’anno scorso del Ravenna per i risultati ottenuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

