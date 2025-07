Accesso agli atti scolastici il Tar Veneto apre la strada ai genitori senza affidamento | la scuola deve consegnare i documenti alla madre anche se decaduta se servono per il benessere psicofisico del minore SENTENZA

Il Tar Veneto, nella sentenza pubblicata il 10 marzo scorso (n.3322025), ha accolto il ricorso di una madre, ordinando all’Ufficio Scolastico Regionale di esibire la documentazione scolastica richiesta, relativa al proprio figlio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: veneto - accesso - agli - atti

Concorso scuola secondaria PNRR2: voto minimo accesso alla prova orale cambia per Veneto AI56 dopo esclusione di un candidato [IN AGGIORNAMENTO] - Gli USR pubblicano la platea dei candidati ammessi alla prova orale del concorso DDG n. 3059/2024, per le classi di concorso e per le Regioni di destinazione interessate.

Il Tar del Veneto riconosce il diritto di un genitore a ottenere documenti universitari del figlio maggiorenne per valutare la revisione dell'assegno di mantenimento. L’accesso agli atti era stato prima negato dall’ateneo Vai su Facebook

Accesso agli atti scolastici, il Tar Veneto apre la strada ai genitori senza affidamento: la scuola deve consegnare i documenti alla madre, anche se decaduta, se servono per il benessere psicofisico del minore. SENTENZA; L’accesso agli atti nel Codice dei contratti pubblici; Accesso agli Atti - SILV.

Autovelox non omologati, il Codacons: "Chiederemo accesso agli atti a ... - Abbiamo intervistato Tommaso Todesca, Codacons Veneto; Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza. rainews.it scrive

Accesso agli atti negato in Comune. Caso in prefettura - MSN - Accesso agli atti negato ai consiglieri di minoranza, il gruppo Progetto in Comune scrive al prefetto e contesta le giustificazioni dell’Ufficio tecnico. Da msn.com