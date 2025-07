Mercatino dell' antico a Viterbo

Domenica 20 luglio, a Viterbo, è fissato l'appuntamento con il Mercatino dell'antico, dedicato a tutti gli appassionati di collezionismo, oggettistica, hobbistica e dell'antiquariato. Il mercato, aperto a tutti, si tiene dalle 8 fino al tramonto in piazza dei Caduti e in via Ascenzi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: mercatino - viterbo - antico - tutti

Mercatino dell'antico a Viterbo - Domenica 18 maggio, è fissato l'appuntamento con il mercatino dell'antico. L'evento, dedicato all'oggettistica, al collezionismo e all'antiquariato, è presente in piazza dei Caduti e in via Ascenzi dalle ore 8 fino al tramonto.

Mercatino dell'antico a Viterbo. Tutte le info su dove e quando; Mercatino dell’antico, domenica 16 marzo a piazza dei Caduti e via Ascenzi; Viterbo, il mercatino dell’antico torna in piazza dei Caduti.

Mercatino di Natale flop, scontro Frontini-commercianti: «Lo sapeva ... - commercianti: «Lo sapeva che a via Marconi non saremmo andati» ... Scrive ilmessaggero.it