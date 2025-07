Tomaso Grassi Award Superfrustino 2025 René Legati primo finalista TQQ a Pezzatini

Martedì scorso una bella serata di corse ha intrattenuto il pubblico del Savio, con lo spettacolo delle cinque prove abbinate al Superfrustino – Tomaso Grassi Award e la corsa TQQ. Il verdetto della pista ha eletto René Legati primo finalista della manifestazione, in virtù di un rendimento all’insegna della continuità sin dalle prime battute della kermesse. Apertura nel segno dei tre anni per il Premio Città di Castrocaro Terme e di Mario Minopoli, deciso interprete di Guendalina Trio che in breve ha assunto l’iniziativa e pur calando nel finale, ha chiuso vittoriosamente la partita precedendo in 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

