Hjulmand Juve Corriere il danese ha detto sì ai bianconeri! Svolta nella trattativa con lo Sporting Lisbona | le ultimissime

Hjulmand Juve (Corriere dello Sport), il centrocampista danese ha detto s√¨ ai bianconeri! Svolta nella trattativa con lo Sporting CP: le ultimissime. La trattativa per il trasferimento di¬† Morten Hjulmand ¬†alla¬† Juventus ¬†ha compiuto un passo importante. Il centrocampista danese, attualmente in forza allo¬† Sporting Lisbona, ha dato il suo consenso al trasferimento, aprendo la strada alla¬† Vecchia Signora ¬†per intensificare i contatti con il club portoghese. La Juventus, infatti, aveva gi√† messo nel mirino il 24enne, noto per la sua visione di gioco e capacit√† di recuperare palloni, ma ora la palla passa alla dirigenza bianconera, che dovr√† fare i conti con le alte richieste dello Sporting. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

