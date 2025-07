Schianto Air India | è stato il comandante a spegnere i motori

È stato il comandante del volo Air India AI 171 a spegnere i motori del suo Boeing 787 Dreamliner in piena fase di decollo, causando un incidente che è costato la vita a 260 persone. Lo rivela il Wall Street Journal, citando fonti vicine agli investigatori statunitensi impegnati nelle indagini sulle cause del disastro aereo più grave degli ultimi 10 anni. Secondo quanto riporta il quotidiano economico finanziario americano, dalle registrazioni delle voci in cabina di pilotaggio la dinamica dell’incidente emergerebbe con chiarezza. Il primo ufficiale, che pilotava il Boeing 787 Dreamliner, chiede al capitano, più esperto, perché abbia spostato gli interruttori del carburante in posizione “cutoff” pochi secondi dopo il decollo dalla pista, secondo il rapporto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

