L’ombra sull’assessore all’Urbanistica di Torino | Rapporti tra il suo studio e società con progetti urbanistici in atto

A Milano Paolo Mazzoleni è un architetto il cui studio sta seguendo i lavori della piscina Lido per conto della società spagnola Go Fit. A Torino, invece, Mazzoleni è l’ assessore comunale all’Urbanistica che ha preso decisioni su un importante cantiere dell’impresa e che, tra il 2023 e il 2024, è stato contattato dalla stessa società per proporre un nuovo progetto. Per questo motivo Andrea Russi, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio comunale di Torino, ha presentato un’ interpellanza per avere informazioni sui rapporti professionali dell’assessore Mazzoleni e l’impresa spagnola, chiedendo “chiarimenti su possibili profili di incompatibilità, conflitto di interessi e inopportunità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

