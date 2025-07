De Silvestri il veterano Bologna ciclo virtuoso Continuiamo a crescere rimanendo noi stessi

dall’inviato i VALLES (Bolzano) Zitto zitto, quatto quatto, Lorenzo De Silvestri inaugura la sesta stagione con la maglia del Bologna. Sembra ieri che Mihajlovic indicò il suo nome per tappare una falla che si era aperta sulla corsia destra: e invece era il settembre 2020. Quasi un’era geologica fa, considerato il percorso che ha fatto il Bologna di lì in poi, trasformando anche il dramma del suo allenatore sconfitto dalla leucemia in energie utili a crescere. "Quando dico che Sinisa è sempre con noi e che per quello che ci ha lasciato, un pezzo della Coppa Italia di maggio è anche sua non si tratta di una frase fatta", dice l’evergreen rossoblĂą, che anche un anno fa inaugurò le conferenze di Valles. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - De Silvestri, il veterano. "Bologna, ciclo virtuoso. Continuiamo a crescere rimanendo noi stessi»

In questa notizia si parla di: bologna - silvestri - crescere - veterano

Milan-Bologna LIVE 0-0: ci prova De Silvestri su errore di Tomori. Joao Felix e Jimenez cercano il dialogo - Milan-Bologna, 36a giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 4` - Rischia in uscita il Milan con Tomori, gli soffia il pallone Dominguez offrendolo.

De Silvestri carica il Bologna: «Portare 30mila tifosi a Roma è un grande orgoglio. Vi spiego cosa mi ha insegnato Sinisa» - De Silvestri, capitano dei rossoblu, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista di Milan Bologna Lorenzo De Silvestri, capitano dei rossoblu, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione alla vigilia di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia.

Milan-Bologna, l’orgoglio di Italiano e l’indizio su Castro. E De Silvestri si emoziona su Mihajlovic - Alla vigilia della finalissima contro Conceicao, il tecnico e il capitano rossoblù intervengono in conferenza stampa Ci siamo.

De Silvestri punta su Immobile: Si è messo a disposizione; De Silvestri apre le danze: “Siamo su grandi livelli, ma vogliamo ancora migliorare”; Bologna, De Silvestri su Immobile: Per lui parlano numeri incredibili, è subito entrato in sintonia col gruppo”.

De Silvestri, il veterano. "Bologna, ciclo virtuoso. Continuiamo a crescere rimanendo noi stessi» - La gioia del ’sindaco’: "Siamo stati capaci di ottenere risultati importanti mescolando la massima professionalità con una giusta goliardia". Si legge su sport.quotidiano.net

Bologna, De Silvestri su Immobile: "Per lui parlano numeri incredibili, è subito entrato in sintonia col gruppo” - Il "Sindaco" ha parlato nel primo giorno di allenamenti dal ritiro di Valles, in Val Pusteria: dagli obiettivi personali al percorso della squadra fino ai nuovi arrivati ... Secondo msn.com