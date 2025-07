Se la giustizia internazionale fallisce la colpa è degli Stati

La situazione internazionale, col suo odioso corredo di guerre e genocidi, in un mondo apparentemente sempre piĂą proiettato verso la catastrofe bellica definitiva e il conseguente ritorno all’EtĂ della Pietra (copyright Albert Einstein), sta scatenando le consuete lamentose litanie sulla fine del diritto internazionale e sull’impossibilitĂ della giustizia internazionale (di cui il 17 luglio si celebra la Giornata mondiale, ndr ). Prima di pronunciare sentenze definitive e inappellabili, che solitamente si coniugano all’instaurazione di uno stato di frustrazione psicologica che spinge coloro che ne sono colpiti all’inazione, all’abbandono di iniziative politiche e giuridiche e alla contemplazione dei paradisi artificiali, occorre tuttavia riflettere attentamente sulla natura del diritto internazionale stesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Se la giustizia internazionale fallisce, la colpa è degli Stati

L'Ungheria esce dalla Corte Penale Internazionale, Salvini: "Scelta di giustizia" - L'Ungheria ha avviato le pratiche per uscire dalla Corte Penale Internazionale. Infatti, il Parlamento ungherese ha approvato la proposta del governo di Viktor Orban.

Israele, aperte le udienze della Corte internazionale di giustizia sul blocco degli aiuti a Gaza - Si è aperta oggi alla Corte internazionale di giustizia, l'organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, una settimana di udienze cruciali sul ruolo di Israele nei territori palestinesi occupati e a Gaza.

La Corte Internazionale di Giustizia non giudica gli Emirati per il genocidio in Sudan. Ecco perché - Come riporta il New York Times, dal 2023 in Sudan è in corso una guerra civile che secondo alcune stime ha causato la morte di 150.

La giustizia internazionale contro Israele e Hamas - Dopo aver raccolto prove per mesi, il procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi) Karim Khan ha chiesto un mandato d'arresto per i leader di Israele e di Hamas.

Sulla giustizia internazionale l'Italia è in ritardo - Il 16 marzo il consiglio dei ministri italiano guidato da Giorgia Meloni ha inaspettatamente ridimensionato un atteso disegno di legge portato avanti dal ministero della giustizia sui crimini