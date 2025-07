Terra d’Arte 2025 | Col Vetoraz ospita le sculture lignee di Arianna Gasperina tra arte vino e paesaggio UNESCO

L’eccellenza del Prosecco Superiore di Valdobbiadene DOCG incontra l’arte scultorea contemporanea con la nuova tappa del progetto “Terra d’Arte”, ideato da Col Vetoraz Spumanti. In scena fino all’autunno, la suggestiva esposizione propone tre installazioni lignee firmate da Arianna Gasperina, in arte Arya, scultrice pordenonese che torna negli spazi della sala accoglienza di Col Vetoraz, nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Terra d’Arte 2025: Col Vetoraz ospita le sculture lignee di Arianna Gasperina tra arte, vino e paesaggio UNESCO

